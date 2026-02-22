Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 22 февраля, сообщил об уничтожении 23-го беспилотника, атаковавшего Москву.
— Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, — отметил глава города.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале в MAX.
В этот же день пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 130 украинских БПЛА над российскими регионами. Вооруженные силы России сбили воздушные цели в период с 16:00 до 20:00.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше