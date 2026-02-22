Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о сбивании 24-го БПЛА, направлявшегося к Москве

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он в MAX.

22 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что рано утром два беспилотника Вооруженных сил Украины ударили по территории нефтебазы в южной части Луганска. В результате налета был ранен сотрудник охраны предприятия. Также в результате атаки повредился резервуар с топливом, произошло возгорание.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше