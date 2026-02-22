Собянин сообщил о сбивании 24-го БПЛА, направлявшегося к Москве

Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он в MAX.
22 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что рано утром два беспилотника Вооруженных сил Украины ударили по территории нефтебазы в южной части Луганска. В результате налета был ранен сотрудник охраны предприятия. Также в результате атаки повредился резервуар с топливом, произошло возгорание.
