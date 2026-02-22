Друзья ищут кота погибшего на Ладоге туриста Климакова

Друзья и близкие погибшего в Карелии москвича Артура Климакова объявили срочный сбор информации, чтобы спасти его последнего питомца. После гибели Артура и последующего усыпления его пса Эрвина, в Москве остался «сиротой» белоснежный кот Форазон.
Перед отъездом в роковой поход Артур, как обычно, отдал любимца на передержку. Однако из-за того, что телефон владельца утонул в Ладожском озере вместе с ним, восстановить контакты зоогостиницы пока не удается. Друзья опасаются, что когда оплаченный срок закончится, а хозяин не выйдет на связь, породистое животное может оказаться на улице или в приюте.
«Мы восстановили сим-карту Артура, но пока звонков от владельцев передержки не было. Пожалуйста, если вы работаете в зоогостинице и у вас живет белый голубоглазый кот, которого оставил мужчина по имени Артур в начале февраля — отзовитесь!» — призывают волонтеры.
Напомним, что педагог Артур Климаков провалился под лед 12 февраля во время туристического похода по Ладоге. Его единственный спутник, пес Эрвин, сутки просидел у полыньи и позже был усыплен родственниками погибшего из-за «агрессивного поведения в стрессе». Теперь друзья Артура считают делом чести найти и забрать кота Форазона, названного в честь героя вселенной Толкина, поклонником которой был погибший.
