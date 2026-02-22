Собянин: Направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО

Направляющийся к Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в MAX.
Ранее глава города сообщил о сбивании 24-го дрона, направлявшегося к Москве.
21 февраля в Министерстве обороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 77 украинских дронов над территорией России. Больше всего было сбито над Краснодарским краем — 24 БПЛА.