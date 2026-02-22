В Мексике вспыхнули беспорядки после спецоперации против наркокартеля

Ранее демонстрации в иранских университетах переросли в столкновения между проправительственно настроенными студентами и их оппонентами. Об этом сообщало агентство Jamaran. Акции прошли в Тегеранском университете, а также в университетах Шариф, Шахида Бехешти, Хадже Насир и других учебных заведениях.