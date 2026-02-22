В Мексике вспыхнули беспорядки после спецоперации против наркокартеля

В ряде регионов Мексики вспыхнули беспорядки после проведения силовой операции в муниципалитете Тапальпа (штат Халиско), в ходе которой, по данным СМИ, мог быть ликвидирован глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Об этом сообщает газета El Universal.
По информации издания, в штате Халиско и столичной зоне Гвадалахары были зафиксированы массовые перекрытия автотрасс, поджоги автомобилей и коммерческих объектов. Позднее волнения распространились на штаты Мичоакан, Гуанахуато и Колима.
В Гуанахуато нападениям подверглись аптеки и круглосуточные магазины в городах Силао, Ирапуато, Моролеон и Пурисима-дель-Ринкон. В Мичоакане сообщается о поджогах грузовых автомобилей на ключевых автомагистралях. Губернатор региона Альфредо Рамирес Бедолья созвал экстренное заседание штаба по безопасности.
Официальной информации о погибших или раненых пока не поступало. Власти сообщают о материальном ущербе. Для стабилизации ситуации задействованы подразделения армии, Национальной гвардии и местной полиции.
Мексиканские власти ранее выпустили предупреждение для авиакомпаний (NOTAM) в отношении воздушного пространства над штатом Халиско. Под ограничения попала зона города Тапальпа в радиусе 10 морских миль и до высоты 22 тысяч футов. По данным СМИ, существуют опасения, что наркокартель CJNG может располагать беспилотниками и переносными зенитными комплексами.
