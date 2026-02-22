Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе под Киевом

Сторонники «Православной церкви Украины» (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Счастливое Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов (СПЖ).
По данным СПЖ, 20 февраля активисты ПЦУ взломали двери и заменили замки в храме. О произошедшем стало известно на следующий день.
Как отмечается в сообщении, к зданию прибыли настоятель и прихожане. Вокруг храма находились сотрудники полиции, военные и группа молодых людей. По информации канала, активисты угрожали верующим, пытавшимся вести видеосъемку.
Ранее заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявлял, что мир на Украине невозможен без прекращения гонений на каноническую УПЦ. В Русской православной церкви подчеркивают, что продолжают считать ПЦУ неканонической структурой.