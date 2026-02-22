При атаке ВСУ на подлёте к Москве сбит 25-й беспилотник

Тем временем, в московских аэропортах из-за атаки БПЛА задержаны или отменены свыше 100 рейсов. Наибольшие трудности наблюдаются в Шереметьево, где задержаны 30 рейсов на вылет и 35 на прилёт. Во Внуково отменены 10 полётов, включая направления в Санкт-Петербург, Уфу и Стамбул. В Домодедово задерживаются 20 самолётов.