В Мексике начались массовые беспорядки из-за слухов об убийстве Эль Менчо

«Несколько часов назад федеральные силы провели операцию в Тапальпе, которая привела к столкновениям в этом районе. Также в результате этой операции в разных точках этого региона и в других точках штата Халиско люди подожгли и перевернули автомобили, чтобы помешать действиям властей. Я дал указание немедленно создать комитет по безопасности с участием представителей всех трёх уровней власти и ввести код “красный”, чтобы предотвратить действия, направленные против населения», — пишет Наварро.