Электроснабжение Запорожской области почти полностью восстановлено

По словам Балицкого, отключения сохраняются в Весёловском муниципальном округе. Энергетики продолжают работы по ликвидации последствий инцидента. Они намерены полностью восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.
«Электроснабжение Запорожской области практически восстановлено, обесточенными остаются около 12 тысяч абонентов в Весёловском муниципальном округе. Энергетики продолжают работу по скорейшему восстановлению электроснабжения», — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошёл повторный блэкаут. Губернатор Евгений Балицкий информировал о новых перебоях с электричеством. Отключения затронули 14 муниципальных и городских образований региона. Энергетики сразу приступили к восстановительным работам для устранения последствий сбоя.
