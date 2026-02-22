Ричмонд
Электроснабжение Запорожской области почти полностью восстановлено

Электроснабжение Запорожской области практически восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что без света остаются около 12 тысяч абонентов.

Источник: Life.ru

По словам Балицкого, отключения сохраняются в Весёловском муниципальном округе. Энергетики продолжают работы по ликвидации последствий инцидента. Они намерены полностью восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время.

«Электроснабжение Запорожской области практически восстановлено, обесточенными остаются около 12 тысяч абонентов в Весёловском муниципальном округе. Энергетики продолжают работу по скорейшему восстановлению электроснабжения», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области произошёл повторный блэкаут. Губернатор Евгений Балицкий информировал о новых перебоях с электричеством. Отключения затронули 14 муниципальных и городских образований региона. Энергетики сразу приступили к восстановительным работам для устранения последствий сбоя.

