В МО Мексики подтвердили гибель главы наркокартеля Эля Менчо

Главарь мексиканского наркокартеля CJNG по прозвищу Эль Менчо умер от ранений, полученных в ходе спецоперации вооруженных сил республики.

Источник: Аргументы и факты

Главарь мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), известный под прозвищем Эль Менчо, скончался от ранений, полученных во время спецоперации вооружённых сил страны. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Мексики в социальной сети X*.

Согласно информации министерства, в ходе операции против наркокартеля военные подверглись нападению и открыли ответный огонь. В результате столкновения четверо предполагаемых участников группировки были ликвидированы на месте, ещё трое получили тяжёлые ранения и позже скончались во время транспортировки в столицу. Среди них оказался и Рубен Н., более известный как Эль Менчо.

В ведомстве уточнили, что окончательная процедура опознания тела будет проведена уполномоченными структурами. Также сообщается о трёх раненых военнослужащих, которых доставили в медицинские учреждения Мехико. На месте операции изъяли крупный арсенал, включая вооружение, способное поражать воздушные цели, а также бронетехнику. Операция координировалась при участии Национального разведывательного центра, прокуратуры и при информационной поддержке со стороны властей США.

Ранее американские и канадские авиакомпании отменили все дальнейшие рейсы в Международный аэропорт Пуэрто-Вальярта. Такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мексиканском штате Халиско.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

