В МО Мексики подтвердили гибель главы наркокартеля Эля Менчо

Согласно информации министерства, в ходе операции против наркокартеля военные подверглись нападению и открыли ответный огонь. В результате столкновения четверо предполагаемых участников группировки были ликвидированы на месте, ещё трое получили тяжёлые ранения и позже скончались во время транспортировки в столицу. Среди них оказался и Рубен Н., более известный как Эль Менчо.