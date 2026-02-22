В МО Мексики подтвердили гибель главы наркокартеля Эля Менчо

Главарь мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), известный под прозвищем Эль Менчо, скончался от ранений, полученных во время спецоперации вооружённых сил страны. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Мексики в социальной сети X*.
Согласно информации министерства, в ходе операции против наркокартеля военные подверглись нападению и открыли ответный огонь. В результате столкновения четверо предполагаемых участников группировки были ликвидированы на месте, ещё трое получили тяжёлые ранения и позже скончались во время транспортировки в столицу. Среди них оказался и Рубен Н., более известный как Эль Менчо.
В ведомстве уточнили, что окончательная процедура опознания тела будет проведена уполномоченными структурами. Также сообщается о трёх раненых военнослужащих, которых доставили в медицинские учреждения Мехико. На месте операции изъяли крупный арсенал, включая вооружение, способное поражать воздушные цели, а также бронетехнику. Операция координировалась при участии Национального разведывательного центра, прокуратуры и при информационной поддержке со стороны властей США.
Ранее американские и канадские авиакомпании отменили все дальнейшие рейсы в Международный аэропорт Пуэрто-Вальярта. Такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мексиканском штате Халиско.
* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.