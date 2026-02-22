Ричмонд
ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников над регионами России за три часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Двадцать второго февраля текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 15 — сбили над Белгородской областью. Шесть БПЛА ликвидировали над территорией Московского региона, в том числе четыре аппарата, летевших на столицу. Ещё шесть дронов уничтожили над Воронежской областью, пять — над Калужской областью, два — над Брянской областью. По одному беспилотнику перехватили над Курской и Тверской областями.

Напомним, в промежутке с 16:00 до 20:00 по московскому времени силами противовоздушной обороны было успешно нейтрализовано 130 БПЛА самолётного типа. Из них 65 были сбиты над Брянской областью, 26 — над Московским регионом (включая 10, направлявшихся к столице), 20 — над Белгородской областью, 14 — над Калужской областью, 4 — над Тверской областью и 1 — над Тульской областью.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

