В России за три часа сбили 36 беспилотников

Российские силы ПВО сбили 36 украинских БПЛА в период между 20:00 и 23:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Шесть дронов были сбиты над московским регионом, указали в оборонном ведомстве. Четыре из них летели на Москву, уточнили там.

15 беспилотников были перехвачены над Белгородской областью. Шесть — над Воронежской, пять — над Калужской, два — над Брянской, по одному — над Курской и Тверской.

Сегодня рядом с Москвой сбили больше 20 беспилотников. Прерывалась работа столичных аэропортов. О пострадавших власти города не сообщали.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
