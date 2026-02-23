В России за три часа сбили 36 беспилотников

Шесть дронов были сбиты над московским регионом, указали в оборонном ведомстве. Четыре из них летели на Москву, уточнили там.
15 беспилотников были перехвачены над Белгородской областью. Шесть — над Воронежской, пять — над Калужской, два — над Брянской, по одному — над Курской и Тверской.
Сегодня рядом с Москвой сбили больше 20 беспилотников. Прерывалась работа столичных аэропортов. О пострадавших власти города не сообщали.
