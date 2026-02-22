США призвали американцев в Мексике укрыться в убежищах из-за беспорядков

Государственный департамент США распространил уведомление, призвав американских граждан оставаться в местах своего пребывания или укрыться в убежищах в ряде регионов Мексики. Об этом пишет Bloomberg, материал перевел aif.ru.
Поводом стало обострение обстановки после ликвидации местными силовыми структурами одного из высокопоставленных лидеров наркокартеля, что привело к всплеску преступной активности и перекрытию дорог.
Предупреждение затрагивает штат Халиско, где находятся популярные туристические направления, включая Пуэрто-Вальярта и Гвадалахару. Власти США рекомендуют соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за развитием ситуации.
Кроме того, аналогичные рекомендации распространяются на отдельные районы штатов Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон, где сохраняется повышенный уровень угрозы из-за возможной нестабильности и действий преступных группировок.
Ранее американские и канадские авиакомпании отменили все дальнейшие рейсы в Международный аэропорт Пуэрто-Вальярта. Такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мексиканском штате Халиско.