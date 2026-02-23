Вашингтон
Силы ПВО за три часа сбили 36 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 15 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, шесть беспилотников сбили над Московским регионом, в том числе четыре летевших на Москву, шесть дронов сбили над территорией Воронежской области, пять — над Калужской области, два — над Брянской и по одному БПЛА над территориями Курской и Тверской областей.

22 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что рано утром два беспилотника Вооруженных сил Украины ударили по территории нефтебазы в южной части Луганска. В результате налета был ранен сотрудник охраны предприятия. Также в результате атаки повредился резервуар с топливом, произошло возгорание.

