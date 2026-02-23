В Мытищах погибла девочка при катании на тюбинге, привязанном к машине

«Сегодня 40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, привязанных к внедорожнику. В результате девочка 2017 года рождения попала под колёса и от полученных травм скончалась. В настоящее время водитель направлен на медицинское освидетельствование», — говорится в сообщении.