Белгород подвергся ракетной атаке, повреждена инфраструктура города

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объёме сможем оценить в светлое время суток», — написал он на платформе Max.
Глава региона добавил, что на местах работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.