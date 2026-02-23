Вашингтон
В Харькове сотрудники ТЦК убили офицера ВСУ

В Харькове сотрудники ТЦК нанесли смертельные ранения офицеру ВСУ.

В Харькове погиб командир роты 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенант Бобоев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур.

По их информации, к его смерти причастны сотрудники территориального центра комплектования.

Как утверждает источник агентства, ранее офицер занимал штабную должность, однако затем был направлен командовать штурмовыми подразделениями в район Волчанских Хуторов. Спустя некоторое время он самовольно покинул воинскую часть.

Позднее Бобоев был задержан в Харькове представителями ТЦК. Среди них находился его бывший подчинённый, который в ходе инцидента причинил офицеру смертельные ранения.

Ранее в городе Черноморск Одесской области родственники мобилизованных собрались у здания территориального центра комплектования, требуя информации о своих близких.