Белгород после обстрела ВСУ остался без света, воды и тепла

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 23 февраля, заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в результате массированного ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
— Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в жилые дома. Полный масштаб повреждений станет известен в светлое время суток. Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
22 февраля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией страны.