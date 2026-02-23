Вооружённое нападение на аэропорт Пуэрто-Вальярта в Мексике попало на видео

Как сообщают местные СМИ, вооружённая группа атаковала исправительное учреждение в районе Икстапа в Пуэрто-Вальярте, в результате чего произошел побёг заключённых, включая, предположительно, лиц, осуждённых за особо тяжкие преступления. В ходе нападения погибли по меньшей мере двое сотрудников охраны. На место происшествия оперативно выдвинулись подразделения мексиканской армии.