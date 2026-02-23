Женщина на Renault сбила ребенка с тюбингом в Омской области

22 февраля Госавтоинспекция зарегистрировала ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода в Калачинском районе. О наезде на мальчика рассказали в омской полиции.
Сигнал об аварии поступил в дежурную часть в 12:20. Сотрудники ГИБДД прибыли на место инцидента в село Сорочино. Предварительно было установлено, что 33-летняя женщина, управляя автомобилем Renault, сбила 11-летнего ребенка. Он нес тюбинг, шел в попутном с машиной направлении по правому краю дороги на улице Береговая.
«Мальчику понадобилась медицинская помощь. После осмотра его отпустили домой», — говорится в сообщении.
Полицейские уточняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
