Женщина на Renault сбила ребенка с тюбингом в Омской области

ЧП произошло в Калачинском районе.

Источник: Комсомольская правда

22 февраля Госавтоинспекция зарегистрировала ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода в Калачинском районе. О наезде на мальчика рассказали в омской полиции.

Сигнал об аварии поступил в дежурную часть в 12:20. Сотрудники ГИБДД прибыли на место инцидента в село Сорочино. Предварительно было установлено, что 33-летняя женщина, управляя автомобилем Renault, сбила 11-летнего ребенка. Он нес тюбинг, шел в попутном с машиной направлении по правому краю дороги на улице Береговая.

«Мальчику понадобилась медицинская помощь. После осмотра его отпустили домой», — говорится в сообщении.

Полицейские уточняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы писали, что семилетний пассажир легковушки пострадал в аварии.

