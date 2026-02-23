ВСУ обстреляли Куйбышевский район Запорожской области

«Зафиксировано не менее пяти взрывов. Информации о пострадавших не поступало», — написал Балицкий.
По предварительным данным, которые приводит глава региона, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящий момент сохраняется угроза повторных ударов, ситуация остаётся на контроле экстренных служб.
Ранее ВСУ нанесли удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате обстрела серьёзно повреждена энергетическая инфраструктура. Нарушена подача электричества, воды и тепла в жилые дома. Полный масштаб разрушений станет известен в светлое время суток.
