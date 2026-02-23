Девочка погибла под колесами внедорожника при катании на ватрушке в Мытищах

В деревне Румянцево городского округа Мытищи произошла трагедия: 40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, привязанных к внедорожнику. В результате девочка 2017 года рождения попала под колеса автомобиля и скончалась от полученных травм. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Водитель направлен на медицинское освидетельствование. Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
— Кататься на тюбингах необходимо только в специально оборудованных местах. Категорически запрещается привязывать «ватрушку» к автомобилю или другой технике, — напомнила Волк в своем Telegram-канале.
До этого в селе Сылва, расположенном в Шалинском районе Свердловской области, два ребенка погибли в результате схода снега с горки, где они катались на ватрушках. Прокуратура начала проверку после трагедии.