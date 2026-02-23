Два многоквартирных дома повреждены в результате удара ВСУ по Белгороду

В посёлке Дубовое зафиксированы повреждения лобового стекла автомобиля. В населённых пунктах Никольское и Таврово разрушены кровли частных домов. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. В городе от удара дрона пострадала техника на производственном предприятии.