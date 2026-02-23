В Северной Осетии микроавтобус с пятью пассажирами попал под камнепад

Ранее в Воронежской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека. По факту ДТП проводится проверка. Авария произошла на 394-м километре автодороги Р-298 Курск — Воронеж — Р22 «Каспий» в Грибановском районе. Столкнулись автомобиль Kia Ceed и грузовое транспортное средство DAF. Водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте.