Около 15 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом

Взрывы прогремели над Саратовской областью. Об этом стало известно в понедельник, 23 февраля.

По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали местные жители, первые громкие взрывы прозвучали около 2:30 ночи. Всего очевидцы насчитали 12−15 хлопков, сбития продолжаются до сих пор. В некоторых районах воют сирены и срабатывают автомобильные сигнализации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет, передает Telegram-канал Shot.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 23 февраля, заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в результате массированного ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ.

