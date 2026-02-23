Около 15 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом

Взрывы прогремели над Саратовской областью. Об этом стало известно в понедельник, 23 февраля.
По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как рассказали местные жители, первые громкие взрывы прозвучали около 2:30 ночи. Всего очевидцы насчитали 12−15 хлопков, сбития продолжаются до сих пор. В некоторых районах воют сирены и срабатывают автомобильные сигнализации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет, передает Telegram-канал Shot.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 23 февраля, заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в результате массированного ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ.