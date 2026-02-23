В Белгородской области из-за ракетной атаки повреждена энергоинфраструктура

В Белгородской области в результате массированного ракетного удара со стороны ВСУ пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его информации, под обстрел попали Белгород и прилегающий район. Из-за повреждений инфраструктуры в ряде жилых домов возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.
Региональные власти отмечают, что окончательная оценка последствий атаки станет возможной после наступления светлого времени суток, когда специалисты смогут детально обследовать пострадавшие объекты.
Ранее Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины нанёс удар по автомобилю в Краснояружском округе, погиб врач-рентгенолог.