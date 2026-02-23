Гладков: Дрон ВСУ ударил по частному дому в селе Пушкарное, ранена женщина

Ранее сообщалось о массированном ракетном обстреле Белгорода. В результате атаки Вооружённых сил Украины повреждения получили два многоквартирных дома. Также пострадали остекление и фасад одного социального объекта. В посёлке Дубовое осколками повредило лобовое стекло автомобиля. В населённых пунктах Никольское и Таврово зафиксировали разрушения кровель частных домов. Кроме того, удар дрона привёл к повреждению техники на одном из производственных предприятий города.