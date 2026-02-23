Хабаровчанки судятся с пластическим хирургом из-за неудачных операций

В Хабаровске сразу несколько жительниц города заявляют, что после косметических операций, выполненных одним и тем же частным хирургом, вместо обещанной коррекции получили серьёзные осложнения, — сообщает телеграм-канал SHOT.
Одна из женщин планировала лёгкую подтяжку груди, но, как она утверждает, во время короткой консультации её убедили на установку имплантов почти за полмиллиона рублей. Спустя некоторое время грудь приобрела асимметрию, появились разрывы по линии швов. В клинике заверили, что «всё нормально». Спустя полтора года МРТ выявило подозрение на онкологию — импланты пришлось удалять, один из них, по словам пациентки, оказался повреждённым. Сейчас женщина проходит лечение и готовит иск.
После её публикации в соцсетях откликнулась другая пациентка. Она рассказала, что после подтяжки лица и SMAS-лифтинга у неё за ухом образовалось отверстие. Позже врачи государственной больницы извлекли оттуда гной и нить, которая, по словам пациентки, не должна была использоваться. В частной клинике ей предлагали компенсацию за моральный вред, но она отказалась и обратилась в суд.
Также женщины утверждают, что после операций у этого же хирурга у них расходились швы под грудью и формировались грубые шрамы. По словам пациенток, они намерены добиваться разбирательства и уже готовят судебные иски.