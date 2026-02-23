Хабаровчанки судятся с пластическим хирургом из-за неудачных операций

После её публикации в соцсетях откликнулась другая пациентка. Она рассказала, что после подтяжки лица и SMAS-лифтинга у неё за ухом образовалось отверстие. Позже врачи государственной больницы извлекли оттуда гной и нить, которая, по словам пациентки, не должна была использоваться. В частной клинике ей предлагали компенсацию за моральный вред, но она отказалась и обратилась в суд.