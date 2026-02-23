Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атакуют Татарстан, жители Альметьевска слышали 5−7 громких взрывов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют Татарстан. Жители Альметьевска сообщают о серии взрывов над городом и пожаре в одном из районов, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, 5−7 громких взрывов прозвучало над городом, первый раздался в начале пятого утра. В небе были видны вспышки, после этого жители одного из районов сообщили о возгорании и задымлении. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Ранее мощные взрывы звучат над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, сбито уже около десятка воздушных целей. По словам местных жителей, всего было слышно 12−15 громких взрывов, первые прозвучали в районе 2:30 ночи по местному времени. В некоторых районах работают тревожные сирены, во дворах домов у автомобилей воет сигнализация. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не было.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше