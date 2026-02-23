ВСУ атакуют Татарстан, жители Альметьевска слышали 5−7 громких взрывов

Ранее мощные взрывы звучат над Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, сбито уже около десятка воздушных целей. По словам местных жителей, всего было слышно 12−15 громких взрывов, первые прозвучали в районе 2:30 ночи по местному времени. В некоторых районах работают тревожные сирены, во дворах домов у автомобилей воет сигнализация. Информации о последствиях налëта и пострадавших пока не было.