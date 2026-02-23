На башне Tokyo Skytree из-за вставшего лифта застряли 1,2 тыс. человек

В то же время на самих площадках находились около 1,2 тысячи посетителей, которые временно не могли спуститься вниз, однако в течение нескольких часов их вывели с помощью исправных лифтов. Причины поломки пока не установлены. Оператор принес извинения и пообещал провести полную техническую проверку.