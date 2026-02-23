На башне Tokyo Skytree из-за вставшего лифта застряли 1,2 тыс. человек

Около 1,2 тысячи человек оказались временно заблокированы на смотровых площадках токийской башни Tokyo Skytree из-за неисправности одного из лифтов. Как сообщила компания-оператор, в понедельник доступ для посетителей будет закрыт в связи с проверкой всего подъемного оборудования.
Инцидент произошёл вечером в воскресенье, когда один из четырёх лифтов, обслуживающих смотровые уровни, остановился на высоте примерно 30 метров. В кабине находились 20 человек.
После неудачных попыток перезапуска к месту остановки направили соседний лифт, между кабинами организовали временный переход с поручнями, и пассажиров эвакуировали. Люди провели внутри почти шесть часов — до глубокой ночи.
В то же время на самих площадках находились около 1,2 тысячи посетителей, которые временно не могли спуститься вниз, однако в течение нескольких часов их вывели с помощью исправных лифтов. Причины поломки пока не установлены. Оператор принес извинения и пообещал провести полную техническую проверку.
В результате было принято решение закрыть смотровые площадки в праздничный день по случаю дня рождения императора Нарухито, а покупателям билетов пообещали возврат средств.
