Лифт с 20 людьми встал на 6 часов — на башне Tokyo Skytree застряли 1200 человек

Инцидент произошёл в воскресенье в 20:15 по местному времени (14:15 мск): на высоте около 30 метров заклинило один из четырёх лифтов, ведущих на смотровые площадки. Кабину попытались запустить, но безуспешно. Тогда на тот же уровень подняли соседний лифт. Аварийные двери обеих кабин открыли, а между ними установили метровый мостик с поручнями — по нему пассажиры перешли в работающий лифт. Освободить людей удалось только к 02:02 ночи (20:02 мск 22 февраля). Таким образом, в ловушке они провели почти шесть часов.