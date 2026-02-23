Парализованного после инфаркта российского хирурга не могут вывезти из Таиланда

Ранее в популярном отеле-курорте Ayana Resort Bali в Джимбаране россиянка скончалась после купания в бассейне. По информации очевидцев, персонал не оказал первую помощь, и женщина умерла по дороге в клинику. Трагедия произошла, когда женщине резко стало плохо возле бассейна — она потеряла сознание и упала. Дочь попыталась звать на помощь, однако персонал отеля, по словам очевидцев, не вмешивался. Спасать туристку бросилась рядом находившаяся туристка из Южной Кореи, проведшая сердечно-лёгочную реанимацию до приезда медиков. Несмотря на это, россиянка умерла в дороге в клинику из-за остановки сердца.