В Приморье произошел пожар в двухэтажном доме

Утром 23 февраля в Уссурийске произошел пожар в двухэтажном частном доме, расположенном на улице Лазурной. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, к месту происшествия были оперативно направлены пожарные подразделения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
По прибытии было установлено, что огнем охвачена внутренняя и внешняя обшивка первого этажа в месте ввода электрокабеля в дом. Пожарные незамедлительно приступили к тушению.
«Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было ликвидировано на площади около пяти квадратных метров. Распространения огня удалось избежать, никто из жильцов не пострадал», — рассказали в МЧС Приморского края.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
В МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилых домах, особенно при эксплуатации электрооборудования. Неисправная проводка и перегрузка электросети могут стать причиной возгорания.