В Приморье произошел пожар в двухэтажном доме

Утром 23 февраля в Уссурийске произошел пожар в двухэтажном частном доме, расположенном на улице Лазурной. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, к месту происшествия были оперативно направлены пожарные подразделения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.