Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье произошел пожар в двухэтажном доме

Возгорание ликвидировано в Уссурийске.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 февраля в Уссурийске произошел пожар в двухэтажном частном доме, расположенном на улице Лазурной. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, к месту происшествия были оперативно направлены пожарные подразделения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

По прибытии было установлено, что огнем охвачена внутренняя и внешняя обшивка первого этажа в месте ввода электрокабеля в дом. Пожарные незамедлительно приступили к тушению.

«Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было ликвидировано на площади около пяти квадратных метров. Распространения огня удалось избежать, никто из жильцов не пострадал», — рассказали в МЧС Приморского края.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в жилых домах, особенно при эксплуатации электрооборудования. Неисправная проводка и перегрузка электросети могут стать причиной возгорания.