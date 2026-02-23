Вашингтон
В селе Турка Бурятии школа осталась без отопления из-за взрыва газа

Прокуратура Бурятии начала проверку по факту пожара.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии в селе Турка на котельной школы произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры, это произошло поздно вечером 22 февраля.

— В ящике-испарителе для котельной взорвался газ. Из-за этого учебное учреждение осталось без отопления, — уточнили в надзором ведомстве.

Фото: прокуратура Республики Бурятия.

Прокуратура Бурятии начала проверку по факту пожара. Сотрудники будут внимательно следить за тем, чтобы решения следователей были законными, а также чтобы соблюдались все нормы пожарной безопасности и права детей.

