В селе Турка Бурятии школа осталась без отопления из-за взрыва газа

В Бурятии в селе Турка на котельной школы произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры, это произошло поздно вечером 22 февраля.
— В ящике-испарителе для котельной взорвался газ. Из-за этого учебное учреждение осталось без отопления, — уточнили в надзором ведомстве.
Фото: прокуратура Республики Бурятия.
Прокуратура Бурятии начала проверку по факту пожара. Сотрудники будут внимательно следить за тем, чтобы решения следователей были законными, а также чтобы соблюдались все нормы пожарной безопасности и права детей.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что масленичная неделя подошла к концу. Многие уже успели насладиться традиционными гуляньями. Одной из главных площадок народных гуляний 21 февраля стал архитектурно-этнографический музей Тальцы. Подробнее о мероприятии.