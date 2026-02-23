В Перми второкурсник погиб в душе студенческого общежития

Душевые в общежитии рассчитаны на двоих, однако студенты обычно пользуются ими по одному. Проживающие отмечают состояние санузлов и не исключают, что трагедия могла произойти из-за падения, внезапной потери сознания или иных бытовых причин. В социальных сетях обсуждают возможные обстоятельства случившегося. Среди версий называют удар головой при падении и хронические заболевания. Близкие друзья утверждают, что серьёзных проблем со здоровьем у юноши не было. Соседи по общежитию за полтора года совместного проживания также не замечали у него приступов или иных тревожных симптомов.