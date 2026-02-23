Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа из 18 туристов попала под камнепад в Северной Осетии

В Северной Осетии в воскресенье, 22 февраля, туристическая группа из 18 человек, возвращавшаяся на микроавтобусе с курорта Мамисон, попала под камнепад.

В Северной Осетии в воскресенье, 22 февраля, туристическая группа из 18 человек, возвращавшаяся на микроавтобусе с курорта Мамисон, попала под камнепад.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются, передает Telegram-канал «112».

19 февраля лавина сошла на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Предварительно, есть пострадавшие. Других подробностей случившегося нет.

3 февраля десятки населенных пунктов в Дагестане остались без транспортного сообщения в результате схода четырех снежных лавин. Одна лавина сошли на территории Бежтинского участка, две — в Цунтинском районе, еще одна — на территории Тляратинского района.

В декабре в горах Казахстана погиб один альпинист, еще два человека числились пропавшими без вести. Группу накрыла лавина. В ходе поисковых работ на высоте 3700 метров спасатели обнаружили тело погибшего.