Группа из 18 туристов попала под камнепад в Северной Осетии

В Северной Осетии в воскресенье, 22 февраля, туристическая группа из 18 человек, возвращавшаяся на микроавтобусе с курорта Мамисон, попала под камнепад.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются, передает Telegram-канал «112».
19 февраля лавина сошла на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Предварительно, есть пострадавшие. Других подробностей случившегося нет.
3 февраля десятки населенных пунктов в Дагестане остались без транспортного сообщения в результате схода четырех снежных лавин. Одна лавина сошли на территории Бежтинского участка, две — в Цунтинском районе, еще одна — на территории Тляратинского района.
В декабре в горах Казахстана погиб один альпинист, еще два человека числились пропавшими без вести. Группу накрыла лавина. В ходе поисковых работ на высоте 3700 метров спасатели обнаружили тело погибшего.