Труп на трассе: блогер из Анапы предсказала свою смерть в день 40-летия

Внезапная гибель кулинарного блогера Александры Криворучко потрясла ее родных и подписчиков. Спустя 1,5 месяца после своего 40-летия женщина попала в смертельное ДТП.
Криворучко начала вести свой блог после череды неудач около трех лет назад, а закончила из-за собственной смерти. Что о блогере рассказали ее знакомые, как произошла трагедия и почему пост в день ее 40-летия оказался пророческим — в материале aif.ru.
Мистическое совпадение.
2 января 2025 года Александра Криворучко, автор популярного кулинарного блога «Вашу Мышь!», отпраздновала свое 40-летие. В этот день она поделилась с подписчиками необычными для кулинарного блога размышлениями о жизни и смерти. Женщина призналась, что на пороге нового этапа жизни она задумалась о существовании души.
«В этом году мне исполнилось 40. И на пороге пятого десятка я призадумалась: а что если душа существует? И как в той книге, которую я читала 10 лет назад (“Путешествие души”), после жизни на Земле душа возвращается к Источнику (или Богу), неся собранную за жизнь информацию — опыт, впечатления, переживания — в “общий банк”… Что принесет моя душа?» — написала она в своем блоге.
Спустя 1,5 месяца — 20 февраля — ее не стало. В этот день она попала в смертельное ДТП с фурой на Анапском шоссе. Блогер ехала в сторону города на мопеде, не справилась с управлением, наехала на бордюр и упала под колеса фуры.
После известия о гибели блогера этот пост разошелся по соцсетям. Подписчики Криворучко сочли его пророческим. Знакомые и друзья вспомнили, что женщина не боялась смерти, поскольку верила в перерождение душ.
Начала вести блог после череды неудач.
Кулинарный блог «Вашу Мышь!» Александра завела после череды тяжелых ударов судьбы. Как рассказала aif.ru ее знакомая Алина Филатова, несколько лет назад у Криворучко сгорел дом, начались проблемы со здоровьем, и она потеряла работу.
Оставшись почти без средств к существованию, она начала придумывать способы, как полноценно питаться без больших трат.
«Несколько лет назад у нее сгорел дом, начались проблемы со здоровьем и с работы она ушла, денег не было, вот и начала вести блог. Это было около трех лет назад. Она жила в Ростове-на-Дону долгое время, а несколько месяцев назад переехала в Анапу. Она занималась и блогом, и мотомастерской своей, даже танцы, вроде, вела, о котах заботилась. Очень жаль», — рассказала Алина.
В своем блоге женщина рассказывала, как приготовить вкусные блюда за 200 рублей и чуть больше. Там же она делилась моментами своей личной жизни.
Криворучко рассказывала, что живет с мужчиной, у которого есть два кота. Позже к ним случайно забрел еще один кот, которого они с радостью приютили.
«Помогла начать жизнь заново».
Друзья, знакомые и подписчики даже спустя несколько дней после смерти Александры продолжают делиться своими воспоминаниями о ней, отмечая, что известие о ее гибели повергло их в шок. Ее подруга Ирина поделилась с aif.ru трогательными воспоминаниями о том, какую роль Криворучко сыграла в ее судьбе.
«Саша была необыкновенным человеком. Доброй, смелой, креативной, поразительно целеустремленной. Не боялась пробовать что-то новое. Рукодельница, юмористка, философ. Я начала кардинально менять свою жизнь, а некоторые посмеивались над этим, но не Саша. Она поддержала меня, вселила мою же веру в себя, отбросила сомнения. В какой-то степени она помогла мне начать жить заново. Так получилось, что развела нас жизнь по разным городам. Мы не поддерживали связь. Но потом мой муж порекомендовал мне кулинарный канал. Было так приятно узнать, что это она», — поделилась женщина.
Друг погибшей Вадим Бон в беседе с aif.ru сообщил, что похороны состоятся после праздничных выходных.
«Похороны будут после этих выходных и праздников, ориентировочно 24 или 25 февраля», — сказал он.
Некоторые подписчики Александры рассказали, что пришли к ней в блог за рецептами недорогих блюд, а остались — из-за нее. А теперь, по их словам, оплакивают смерть блогера словно она член их семьи.
