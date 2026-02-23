Труп на трассе: блогер из Анапы предсказала свою смерть в день 40-летия

«Саша была необыкновенным человеком. Доброй, смелой, креативной, поразительно целеустремленной. Не боялась пробовать что-то новое. Рукодельница, юмористка, философ. Я начала кардинально менять свою жизнь, а некоторые посмеивались над этим, но не Саша. Она поддержала меня, вселила мою же веру в себя, отбросила сомнения. В какой-то степени она помогла мне начать жить заново. Так получилось, что развела нас жизнь по разным городам. Мы не поддерживали связь. Но потом мой муж порекомендовал мне кулинарный канал. Было так приятно узнать, что это она», — поделилась женщина.