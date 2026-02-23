Часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла

Столичная полиция три месяца назад возобновила проверку обвинений, связанных с возможной торговлей людьми. Однако следователям сообщили, что часть потенциально важных материалов уже уничтожена. Отмечается, что некоторые перелёты относятся к событиям двадцатилетней давности, тогда как Королевские ВВС хранят пассажирские списки лишь в течение трёх месяцев, после чего они подлежат удалению.