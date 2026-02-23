Вашингтон
Часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла

Часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Джеффри Эпштейном, была удалена из-за политики ограниченного срока хранения информации.

Источник: Аргументы и факты

Часть данных Королевских ВВС о перелётах, предположительно связанных с Джеффри Эпштейном, была утрачена из-за политики ограниченного срока хранения информации. Об этом сообщает издание Times.

Столичная полиция три месяца назад возобновила проверку обвинений, связанных с возможной торговлей людьми. Однако следователям сообщили, что часть потенциально важных материалов уже уничтожена. Отмечается, что некоторые перелёты относятся к событиям двадцатилетней давности, тогда как Королевские ВВС хранят пассажирские списки лишь в течение трёх месяцев, после чего они подлежат удалению.

Издание подчёркивает, что, несмотря на возможность опроса сотрудников аэропортов и других свидетелей, действующая практика уничтожения архивов серьёзно осложняет установление личностей прибывавших в страну лиц и точных дат их визитов. При этом у коммерческих авиаперевозчиков в Великобритании данные о пассажирах обычно сохраняются значительно дольше — в среднем шесть-семь лет.

Ранее сообщалось, что бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат короля Карла III, предположительно, использовал самолеты британских ВВС для полетов на встречи с финансистом Джеффри Эпштейном.

