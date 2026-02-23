Опер Игнатов: похищенный на Бали сын украинского предпринимателя еще жив

«Бали не является местом, где невозможно похитить человека. Это вечный курорт, там все на расслабоне, и никто не думает о каких-то криминальных угрозах. Вариант с похищением и требованием выкупа был распространен в 90-е годы в России. При хорошем раскладе после получения денег заложника просто отпускали, и он возвращался домой. Что касается конкретного случая, не думаю, что он уже мертв, его могли покалечить, сильно избить, но убивать его особого смысла нет, за мертвого выкуп никто не даст. Перед тем, как отдать деньги, потребуют подтвердить, что он жив-здоров, что с ним все нормально. Это может быть видео со свежей газетой, как вариант», — сказал он.