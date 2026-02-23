Опер Игнатов: похищенный на Бали сын украинского предпринимателя еще жив

На острове Бали похитили Игоря Комарова — сына украинского предпринимателя и криминального авторитета Сергея Комарова. Комаров-младший, по данным СМИ, может быть причастен к деятельности мошеннических call-центров, целью которых являются россияне.
После похищения в Сети появилось видео с обращением Игоря Комарова, в котором он показывает забинтованные руки, сообщает о том, что у него началось заражение и обращается с просьбой заплатить за него выкуп. В беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов объяснил, что похищение организовали по схеме, распространенной в 90-е годы.
«Бали не является местом, где невозможно похитить человека. Это вечный курорт, там все на расслабоне, и никто не думает о каких-то криминальных угрозах. Вариант с похищением и требованием выкупа был распространен в 90-е годы в России. При хорошем раскладе после получения денег заложника просто отпускали, и он возвращался домой. Что касается конкретного случая, не думаю, что он уже мертв, его могли покалечить, сильно избить, но убивать его особого смысла нет, за мертвого выкуп никто не даст. Перед тем, как отдать деньги, потребуют подтвердить, что он жив-здоров, что с ним все нормально. Это может быть видео со свежей газетой, как вариант», — сказал он.
По словам эксперта, версия с инсценировкой для получения денег от родителей не выдерживает критики.
«Инсценировать похищение, чтобы получить с родителей денег, если родители сами криминальные авторитеты, было бы плохой идеей. Несложно представить, что будет, когда родители поймут, что их разводят и какая будет ответка в отношении того же сыночка или тех людей, которые придумали их развести. Последствия будут печальны. Так что здесь реальное похищение с целью выкупа. Преступники пробили, поняли, что люди располагают серьезными денежными средствами. Все банально, ничего нового. Все хорошо забытое и старое», — добавил криминалист.
Как сообщают СМИ, похищенный Игорь Комаров отдыхал в компании Ермака Петровского, сына бизнесмена из Днепра Александра Петровского, которого также называют «авторитетом». По некоторым данным, его также могли похитить, но также сообщается, что он мог сбежать с моделью, которая была с ним и Комаровым на Бали.