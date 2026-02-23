У побережья острова Калимантан произошло мощное землетрясение

Китайский центр сейсмологических сетей сообщил о мощном землетрясении магнитудой 7,0, зафиксированном в акватории вблизи острова Калимантан. Сейсмическое событие произошло в ночное время по пекинскому времени.
Подземные толчки были зарегистрированы в 00:57 в понедельник. По данным специалистов, очаг землетрясения находился на значительной глубине — около 620 километров, что указывает на глубокофокусный характер события.
Эксперты уточнили, что эпицентр располагался в точке с координатами примерно 6,95 градуса северной широты и 116,20 градуса восточной долготы. Информация о возможных последствиях и разрушениях не приводится.
Ранее cейсмологи зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,3 у побережья Курильских островов.