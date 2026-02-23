В промзоне Альметьевска из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание

«Дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над Альметьевским районом», — говорится в сообщении.
В администрации также сообщили, что в результате падения фрагментов дронов произошло возгорание на территории промышленной зоны. На месте происшествия задействованы экстренные службы. Пострадавших нет.
На текущий момент ведется работа по ликвидации последствий.
