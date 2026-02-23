Рухнувшая крыша похоронила 68 человек в центре Москвы 20 лет назад

23 февраля 2006 года в Москве обрушилась крыша Басманного рынка. Погибли 68 человек, еще 33 получили ранения. Трагедия произошла ранним утром, когда в здании находились работники. Покупателей в тот момент не было.
Обвал случился около 5:30. Кровля в форме купола рухнула внутрь здания, придавив торговые ряды и автомобили рядом с рынком. На месте работали спасатели, милиция и врачи. Позже туда прибыл мэр Москвы Юрий Лужков, который отменил запланированный вылет на Олимпиаду в Турин, пишет «Лента.ру».
Первоначально выдвигалась версия о чрезмерной снеговой нагрузке. Однако позже эксперты пришли к выводу, что причиной стало сочетание факторов: сильная коррозия несущего троса, перегрузка конструкций из-за перепланировки и отсутствие капитального ремонта.
Здание было построено в 1970-х годах. Крышу проектировал архитектор Нодар Канчели. После расследования его признали невиновным: следствие установило, что трагедия произошла из-за нарушений при эксплуатации рынка.
Директор рынка Марк Мишиев был задержан, однако впоследствии освобожден. Данных о вынесенном ему приговоре нет.
До обрушения на втором этаже часть помещений использовалась с нарушениями — для хранения и торговли, что могло увеличить нагрузку на конструкции. Несмотря на жалобы на протечки и прогиб крыши, капитальный ремонт не был проведен.
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. В тот же день на месте завалов произошел пожар, несколько спасателей получили ожоги. Часть жителей района критиковала власти за то, что праздничные мероприятия 23 февраля не были отменены.
После разборки завалов рынок закрыли. На его месте планировали построить торговый центр, однако позже здесь возвели жилой дом на 274 квартиры.
С момента трагедии прошло 20 лет. Для жителей Басманного района рынок оставался важной частью повседневной жизни, и его обрушение стало одним из самых тяжелых происшествий в столице в 2000-е годы.
