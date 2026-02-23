Рухнувшая крыша похоронила 68 человек в центре Москвы 20 лет назад

Обвал случился около 5:30. Кровля в форме купола рухнула внутрь здания, придавив торговые ряды и автомобили рядом с рынком. На месте работали спасатели, милиция и врачи. Позже туда прибыл мэр Москвы Юрий Лужков, который отменил запланированный вылет на Олимпиаду в Турин, пишет «Лента.ру».