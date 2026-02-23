Вашингтон
Женщина пострадала при атаке БПЛА на частный дом в Белгородской области

В селе Пушкарное Яковлевского округа беспилотник (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по территории частного домовладения. В результате пострадала местная жительница. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 Белгорода, где ей оказывается необходимая помощь.

В результате детонации загорелась надворная постройка — пожар оперативно потушили сотрудники МЧС. В доме выбиты окна и поврежден фасад. Еще в четырех соседних домовладениях посекло остекление и входные группы.

— Оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее Гладков заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в результате массированного ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ.

20 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. По его словам, 30-летний житель города получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона.

