Женщина пострадала при атаке БПЛА на частный дом в Белгородской области

В селе Пушкарное Яковлевского округа беспилотник (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по территории частного домовладения. В результате пострадала местная жительница. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 Белгорода, где ей оказывается необходимая помощь.
В результате детонации загорелась надворная постройка — пожар оперативно потушили сотрудники МЧС. В доме выбиты окна и поврежден фасад. Еще в четырех соседних домовладениях посекло остекление и входные группы.
— Оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее Гладков заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры в результате массированного ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ.
20 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. По его словам, 30-летний житель города получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона.