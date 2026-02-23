Дворник из Узбекистана спас мальчика, упавшего с седьмого этажа в Петербурге

Соседи, заметившие происходящее, в ужасе кричали ребёнку, умоляя его вернуться обратно в комнату. Однако мальчик не реагировал. В какой-то момент он повис на карнизе — детских сил хватило ненадолго. Ребёнок сорвался вниз.
К счастью, под окнами в этот момент находился дворник — уроженец Узбекистана Хайрулло. Он успел подбежать ближе и поймал падающего мальчика, смягчив удар.
По информации российских СМИ, ребёнок выжил, но сейчас находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное. Сам дворник также пострадал — он получил ушибы, однако серьёзных травм у него нет.
«Я находился на рабочем месте и увидел, что в одной из квартир настежь открыто окно, а там сидит ребёнок и играет. Я испугался и начал кричать, чтобы он залез обратно. Плакал, кричал, но никто не забирал ребёнка от окна», — рассказал мужчина журналистам.
По его словам, затем мальчик начал вылезать наружу, обхватил руками перегородку и повис. Дворник подошёл ближе, чтобы в случае падения попытаться его поймать.
«Когда у ребёнка закончились силы, он отпустил перекладину и начал падать — головой вниз. Я налету подхватил его, крепко прижал к себе, чтобы смягчить удар, и сразу занёс в парадную», — вспоминает Хайрулло.
В подъезде мужчина пытался привести ребёнка в чувство: мальчик хрипел и тяжело дышал. Через некоторое время дыхание нормализовалось, после чего его уложили на кровать в диспетчерской. Скорую помощь вызвали соседи. Родители, по словам очевидцев, спустились позже.
СМИ отмечают, что мать ребёнка в момент происшествия находилась дома. По её словам, сын играл в комнате с планшетом, пока она разговаривала по телефону на кухне. Вернувшись, женщина обнаружила открытое окно и отсутствие сына. Выглянув вниз, она увидела его уже рядом с сотрудниками полиции.
В управляющей компании, обслуживающей дом, о дворнике отзываются положительно. Мужчина работает здесь всего несколько месяцев, но уже успел зарекомендовать себя как ответственный и отзывчивый сотрудник.
Эта история могла закончиться трагедией. И лишь благодаря быстрой реакции и смелости обычного дворника из Узбекистана ребёнок остался жив.