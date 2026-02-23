Дворник из Узбекистана спас мальчика, упавшего с седьмого этажа в Петербурге

СМИ отмечают, что мать ребёнка в момент происшествия находилась дома. По её словам, сын играл в комнате с планшетом, пока она разговаривала по телефону на кухне. Вернувшись, женщина обнаружила открытое окно и отсутствие сына. Выглянув вниз, она увидела его уже рядом с сотрудниками полиции.