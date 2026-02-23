Вашингтон
Над Ростовской областью ночью сбили беспилотники в четырёх районах

В Ростовской области минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь проинформировал о ликвидации БПЛА в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Глава региона предупредил о сохранении беспилотной опасности и призвал жителей быть бдительными.

Ранее в Белгороде в результате атаки ВСУ были повреждены два многоквартирных дома, частные домовладения и автомобили. В посёлке Дубовое зафиксированы повреждения лобового стекла автомобиля. В населённых пунктах Никольское и Таврово разрушены кровли частных домов. Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал об артиллерийском обстреле Куйбышевского муниципального округа. Зафиксировано не менее пяти взрывов.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

