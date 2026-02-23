Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО уничтожили 13 БПЛА ВСУ над Воронежской областью

Расчёты противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над городом и шестью районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«Отмена непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском, Лискинском, Острогожском и Россошанском районах! Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона», — говорится в сообщении.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотники в небе над Альметьевским районом в Татарстане. При падении обломков на территории промышленной зоны произошло локальное возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет. В настоящее время ведётся работа по ликвидации последствий.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше