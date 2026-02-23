Ледяной дождь в Хабаровске оставил сотни домов без тепла и парализовал аэропорт

Кроме того, в пресс-службе международного аэропорта Хабаровска сообщили, что авиагавань временно закрыта из-за сложных метеоусловий. Самолеты из Бангкока, Пхукета, Новосибирска и Екатеринбурга перенаправлены на запасной аэродром во Владивосток. Ограничения предварительно продлятся до 12:00 местного времени, говорится в сообщении.