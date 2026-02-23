Ледяной дождь в Хабаровске оставил сотни домов без тепла и парализовал аэропорт

В ночь на понедельник, 23 февраля, Хабаровск оказался во власти ледяного дождя. Из-за непогоды город превратился в огромный каток, аэропорт временно закрыт, а коммунальная авария оставила без отопления сотни жилых домов, сообщают местные жители.
По словам очевидцев, ледяной дождь в сочетании с сильным ветром и морозом сковал дороги и тротуары, автомобили покрылись твердой коркой. Передвигаться по городу практически невозможно, междугородние автобусы массово отменяются.
Усугубила ситуацию авария на тепломагистрали — на нескольких улицах пропало отопление и горячая вода, передает Telegram-канал Shot.
Кроме того, в пресс-службе международного аэропорта Хабаровска сообщили, что авиагавань временно закрыта из-за сложных метеоусловий. Самолеты из Бангкока, Пхукета, Новосибирска и Екатеринбурга перенаправлены на запасной аэродром во Владивосток. Ограничения предварительно продлятся до 12:00 местного времени, говорится в сообщении.
Высота сугробов в столице в субботу, 21 февраля, достигла 70 сантиметров — это наивысший показатель со времен 1966 года (64 сантиметра).