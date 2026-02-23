Автомобиль съехал в кювет и сгорел в Тажеранской степи Иркутской области

Ранее сообщалось, что появилось жесткое видео (18+) инцидента, где УАЗ с группой туристов из Китая уходит под лед на Байкале. На кадрах видно, как машина уходит под воду, в то время как перепуганные очевидцы в отчаянии пытаются спасти людей из тонущего автомобиля. Напомним, в результате случившегося погибли восемь человек: водитель «буханки» и семеро иностранных туристов, в том числе семья с ребенком из КНР. По факту происшествия следователи СК возбудили уголовное дело, расследование ведется по статьям об оказании услуг, не отвечающих безопасности и повлекших смерть людей, и халатности.