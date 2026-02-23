В четырех районах Ростовской области сбили беспилотники

В четырех районах Ростовской области ночью сбили беспилотники, сообщил в Max губернатор Юрий Слюсарь.
Речь идет о Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил глава региона.
Ранее Слюсарь сообщал об отражении массированной беспилотной атаки на область. БПЛА были ликвидированы в 12 городах и районах.
