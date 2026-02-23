Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех районах Ростовской области сбили беспилотники

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении беспилотной атаки в ночное время.

Источник: Аргументы и факты

В четырех районах Ростовской области ночью сбили беспилотники, сообщил в Max губернатор Юрий Слюсарь.

Речь идет о Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил глава региона.

Ранее Слюсарь сообщал об отражении массированной беспилотной атаки на область. БПЛА были ликвидированы в 12 городах и районах.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше