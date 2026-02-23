В Альметьевске произошло возгорание после падения обломков БПЛА

В промышленной зоне Альметьевска в Татарстане произошло локальное возгорание после падения обломков беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.
По данным властей, дежурные средства ПВО нейтрализовали БПЛА в небе над Альметьевским районом. В результате падения фрагментов дронов на территории промзоны возникло возгорание.
На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет. В настоящее время проводится ликвидация последствий происшествия.
Ранее в Белгородской области в результате массированного ракетного удара со стороны ВСУ пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Под обстрел попали Белгород и прилегающий район, из-за повреждений инфраструктуры в ряде жилых домов возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. Окончательная оценка последствий будет дана после обследования объектов в светлое время суток.