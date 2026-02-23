Вашингтон
В Альметьевске произошло возгорание после падения обломков БПЛА

В промзоне Альметьевска произошло возгорание после падения обломков беспилотников, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В промышленной зоне Альметьевска в Татарстане произошло локальное возгорание после падения обломков беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

По данным властей, дежурные средства ПВО нейтрализовали БПЛА в небе над Альметьевским районом. В результате падения фрагментов дронов на территории промзоны возникло возгорание.

На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет. В настоящее время проводится ликвидация последствий происшествия.

Ранее в Белгородской области в результате массированного ракетного удара со стороны ВСУ пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Под обстрел попали Белгород и прилегающий район, из-за повреждений инфраструктуры в ряде жилых домов возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. Окончательная оценка последствий будет дана после обследования объектов в светлое время суток.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше